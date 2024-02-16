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«Бенфика» вырвала победу у «Тулузы», «Ланс» и «Фрайбург» сыграли вничью в матчах ЛЕ

«Бенфика» вырвала победу у «Тулузы», «Ланс» и «Фрайбург» сыграли вничью в матчах ЛЕ
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Закончились очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. В одном из них встречались португальская «Бенфика» и французская «Тулуза». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Игра завершилась победой «Бенфики» — 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Счёт в матче был открыт лишь на 68-й минуте. Хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал 36-летний Анхель Ди Мария. Гости ответили на 75-й минуте точным ударом защитника из Дании Миккеля Деслера. Победу португальцам принёс Ди Мария, реализовав второй пенальти.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
1:0 Ди Мария – 68'     1:1 Деслер – 75'     2:1 Ди Мария – 90+8'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 90+6'

В параллельном матче встречались французский «Ланс» и немецкий «Фрайбург», которые так и не смогли выявить победителя, завершив игру со счётом 0:0.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Ланс
Ланс, Франция
Окончен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия

Ответные матчи в этих парах пройдут 22 февраля.

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