«Бенфика» вырвала победу у «Тулузы», «Ланс» и «Фрайбург» сыграли вничью в матчах ЛЕ

Закончились очередные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, стартовавшие в 23:00 по московскому времени. В одном из них встречались португальская «Бенфика» и французская «Тулуза». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Игра завершилась победой «Бенфики» — 2:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Счёт в матче был открыт лишь на 68-й минуте. Хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал 36-летний Анхель Ди Мария. Гости ответили на 75-й минуте точным ударом защитника из Дании Миккеля Деслера. Победу португальцам принёс Ди Мария, реализовав второй пенальти.

В параллельном матче встречались французский «Ланс» и немецкий «Фрайбург», которые так и не смогли выявить победителя, завершив игру со счётом 0:0.

Ответные матчи в этих парах пройдут 22 февраля.