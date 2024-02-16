Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Ими стали словенский хавбек австрийского «Штурма» Томи Хорват, норвежский форвард «Мольде» Фредрик Гульбрандсен и норвежские полузащитники Альберт Грёнбек из «Будё-Глимта» и Матиас Расмуссен, выступающий за бельгийский «Юнион».

Отметим, у нападающего «Мольде» Гульбрандсена два забитых мяча в ворота польской «Легии» (3:2). Словенский хавбек Хорват отметился двумя голевыми передачами в матче со «Слованом» из Братиславы (4:1). У Расмуссена один забитый мяч в ворота франкфуртского «Айнтрахта» (2:2), а норвежский полузащитник «Будё-Глимта» Грёнбек оформил дубль в гостевой встрече с «Аяксом» (2:2).

Напомним, на этой неделе прошли первые матчи 1/16 финала Лиги конференций. Ответные встречи пройдут 22 февраля.

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