РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам в 2022 году

Российская Премьер-лига заняла второе место среди европейских лиг по некоммерческому доходу ($ 260 млн) за 2022 год, следует из отчёта УЕФА. Первое место занимает французская лига с доходом в $ 270 млн.

Некоммерческие доходы включают в себя деньги, полученные от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий, нефутбольной деятельности и т.д.

У РПЛ некоммерческая доля в общем доходе составляет 25%. Это один из самых высоких показателей в Европе, выше только у Бельгии (27%) и Швейцарии (28%). Как следует из источника, большая часть некоммерческого дохода в РПЛ составляют государственные субсидии.

К примеру, АПЛ и Ла Лига почти не имеют подобных доходов, так как некоммерческие деньги составляют лишь 1% и 3% соответственно от их общего дохода. В Бундеслиге эта доля равняется 8%, а в серии А — 9%.