Данило высказался о выборе его кандидатуры на роль капитана «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Данило Луис да Силва высказался о выборе его кандидатуры на роль капитана туринского клуба.

«Это повод для большой гордости. Команда с большими традициями. Будучи вице-капитаном в прошлом году, в этом сезоне я стал капитаном «Ювентуса». Это связано с моим опытом в других лигах и странах, с тем, как я общаюсь с товарищами по команде, с судьями.

Тот факт, что решение тренера было принято так хорошо, особенно моими товарищами по команде, наполняет меня гордостью. Я горжусь и тем, что даже итальянские болельщики, которые защищают свой флаг и свою культуру, часто приветствуют меня и благодарят за то, что я всегда защищаю «Ювентус» и его цвета. Я чувствую себя частью клуба, города и его традиций», — приводит слова Данило Calciomercato.com.

Данило перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 37 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего бразильца в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Данило сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме Защитник Данило высказался о прогрессе итальянской Серии А и «Ювентуса»

Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии