Защитник Данило высказался о прогрессе итальянской Серии А и «Ювентуса»

Защитник и капитан «Ювентуса» Данило Луис да Силва высказался о прогрессе итальянской Серии А и туринского клуба.

«Итальянский футбол уже несколько лет обновляется и начинает ценить молодёжь. Мы всегда смотрели на Италию как на страну, где игроки, как правило, не успевают. Но теперь клубы выпускают молодых людей, которые доказывают свой потенциал и талант, с хорошими результатами.

«Ювентус» идет по той же линии и очень привержен финансовой устойчивости, другими словами, он думает о долгосрочной перспективе. Я чувствую, что это «нулевой год», новое начало, когда мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и вернуться к уважению во всем мире футбола. И, конечно же, бороться за титул до конца, как в Кубке Италии», — приводит слова Данило Calciomercato.com.

После 24 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 53 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (60 очков).

Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии