Уэйн Руни высказался на тему возможного дебюта в боксе

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подтвердил, что вёл переговоры с боксёрским промоушеном, однако настаивает, что в приоритете у него остаётся футбольная деятельность. Ранее сообщалось, что прославленный спортсмен может дебютировать на профессиональном ринге в рамках шоу промоушена Misfits и сразиться с видеоблогерами KSI и Логаном Полом.

«Потенциальный боксёрский поединок? Никогда не знаешь наверняка. Да, со мной связались по этому поводу, но я думаю, что в данный момент я хочу сосредоточиться на возвращении в тренерскую деятельность, а не на боксе. Сейчас это моя цель», — сказал Руни в подкасте The Overlap.

В начале января этого года футбольный клуб «Бирмингем» объявил об отставке Руни с поста главного тренера. Английский специалист возглавил команду в октябре 2023 года.