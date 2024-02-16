«Им просто нужны были деньги». Бразильский журналист — о переходе Педро в «Зенит»

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, высказался о переходе молодого бразильского футболиста Педро в «Зенит». По мнению журналиста, «Коринтианс» был вынужден продать очень перспективного игрока из-за нужды в деньгах.

«Педро только 17 лет, и все говорят, что у него огромные перспективы. Его продала ещё предыдущая дирекция «Коринтианса», у которой были проблемы с финансированием. Им просто нужны были деньги, поэтому продали 50% прав за € 9 млн», — сказал Рофман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру.

Напомним, Педро подписал с «Зенитом» контракт ещё полгода назад, но присоединиться к российскому клубу он смог только по достижении 18-летнего возраста.