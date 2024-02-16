Из-за трансферов «Зенита» в Бразилии родился мем. Актуальное интервью с репортёром ESPN

Известный в Бразилии репортёр Густаво Рофман специализируется на бразильцах, выступающих за границей. Помимо работы на телеканале ESPN, журналист ведёт подкаст Futebol no mundo («Футбол в мире»), освещая разные лиги – затрагивает в том числе и российскую. Мы решили расспросить Густаво, как в Бразилии воспринимают трансферы «Зенита».

– Самый дорогой трансфер зимы в РПЛ – Артур. Что за игрок?

– Талантливый фланговый нападающий. Он начинал в «Палмейрасе», но, по сути, не получил там шанса. А вот в «РБ Брагантино» оказался крайне хорош. Действительно выделялся, стал одним из лучших на своей позиции в Бразилии. Только после этого вернулся в «Палмейерас».

– В российских новостях мелькали разные суммы: €15 млн и €18 млн. О какой сумме известно в Бразилии?

– € 15 млн. Мы так понимаем, что дополнительные € 3 млн – это бонус. Сейчас бразильские клубы выгодно продают молодых – 16-, 17-, 18-летних. Считаю, что получить за 25-летнего футболиста € 15-18 млн – отличная сделка для «Палмейраса». Даже учитывая, что клубу достанется не вся сумма, а только 90%. Оставшиеся 10% получит «РБ Брагантино».

– А чем объясняется стоимость Нино? Он только что выиграл Кубок Либертадорес, вызывался в сборную, а «Зенит» его взял лишь за € 6 млн.

– Да, значительная разница. Можно говорить о том, что Нино старше Артура на год, но, с другой стороны, действительно есть фактор игры за сборную. Видимо, дело в позиции. Нападающие стоят дороже, чем центральные защитники. Ну и «Палмейрас» провёл переговоры значительно лучше, чем «Флуминенсе».

– Какие сильные и слабые стороны у Нино?

– Сильный, физически крепкий. Очень хорош, когда мяч в воздухе. И здесь как раз возраст – это его плюс благодаря накопленному опыту. Минусы? Я бы не назвал его быстрым. Если у соперника есть пространство, то Нино приходится сложно при игре один в один.

Педро/Нино/Артур в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

– Педро – ещё один бразильский новичок «Зенита»…

– Ему только 17 лет, и все говорят, что у него огромные перспективы. Его продала ещё предыдущая дирекция «Коринтианса», у которой были проблемы с финансированием. Им просто нужны были деньги, поэтому продали 50% прав за € 9 млн.

– В «Зените» сейчас девять бразильцев. В вашей стране следят за этим клубом?

– Увы, сейчас из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) чемпионат России имеет микроскопическое освещение в Бразилии. К тому же йроссийских команд нет в международных турнирах. Наши болельщики не особо в курсе, что у вас происходит даже при девяти соотечественниках в составе. Единственное — после всех трансферов между «Коринтиансом» и «Зенитом» у бразильских фанатов родился мем.

– Какой?

– Если какой-то футболист уходит из «Коринтианса», то все сразу говорят: «Ну понятно, значит, в «Зените» окажется».

– Могут ли в Бразилии смотреть трансляции чемпионата России?

– Нет никаких трансляций. Я публикую у себя в соцсетях футбольные новости из России. Иногда рассказываю о вашей лиге в подкасте ESPN, который посвящён иностранному футболу. Но, глобально говоря, у бразильских болельщиков нет практически никакого доступа к информации об РПЛ. Есть ещё такой нюанс, что многие не совсем понимают, что происходит между Россией и Украиной. После каждого трансфера говорят: «Боже, как же он туда поедет, там же СВО идёт!» Люди не совсем в курсе, что, например, в Москве или Санкт-Петербурге ничего особенного не происходит.

– Для бразильского футболиста получить контракт от иностранного клуба – это мечта. Можете немного расшифровать, как сформировался такой подход?

– Большинство футболистов родом из бедных слоёв населения. Чтобы стать профессионалами, им приходится через многое пройти, но это их шанс помочь семье, которой не хватает на жизнь. Понятно, что есть исключения, однако в целом так. Известность, большой контракт, помощь родным – это то, о чём привыкли думать начинающие футболисты в Бразилии.

– Понятно, что все хотят в «Реал» и «Ливерпуль», но, наверное, мало кто готов ехать в Африку. Где в этом спектре находится чемпионат России и «Зенит»?

– В первую очередь все хотят попасть в Европу, в какую-то известную команду. Африка действительно вызывает ноль интереса. К МЛС сейчас стало побольше внимания. Огромный поток в сторону Азии: Япония, Таиланд, Китай, Катар, Саудовская Аравия. Что касается вашей страны, то подход примерно такой: «Я играю в Бразилии. Есть вариант поехать в Россию. «Зенит» – большой клуб. Даже без участия в еврокубках будет шанс засветиться и попасть в другие европейские клубы, если действительно получится себя проявить». Ход мысли примерно такой. Ну и большущая зарплата, само собой, является важным фактором.

Клаудиньо в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

– Девять бразильцев в одном клубе. Где ещё за пределами Бразилии можно увидеть подобное (помимо «Шахтёра»)?

– В Португалии, потому что у нас один язык. Это стандартная точка прибытия – туда уезжает больше всего бразильских футболистов. И там сразу несколько клубов, в которых множество моих соотечественников. Например, «Фамаликан». Какое-то время назад в «Браге» было огромное количество бразильцев. Они едут и в первую, и во вторую лигу. Ещё болгарский «Лудогорец» могу выделить, хотя в «Зените» всё-таки побольше бразильцев.

– С точки зрения бразильцев «Шахтёр» и «Зенит» – это схожие проекты?

– Я бы так не сказал. В «Шахтёре» абсолютно понятная система: украинцы в защите и бразильцы в атаке. С этим подходом добились Кубка УЕФА и доминирования в своей лиге при Луческу, который говорит на португальском. «Зенит» же берёт бразильцев на все позиции.

– Некоторые бразильцы в России становились звёздами (Вагнер Лав, Клаудиньо), другие, наоборот, проваливались (Педро Роша, Ренан). Как понять, кто адаптируется?

– Тут целый комплекс причин и важен характер каждого конкретного футболиста. Нет базового правила, которое могло что-то гарантировать. Вагнер Лав, Дуду, Жо и Карвальо так проявили себя в ЦСКА, что открыли Россию для других бразильцев. Было крайне важно иметь позитивный пример перед глазами. Ари, Гильерме, зенитовские бразильцы… По естественной инерции приезжало всё больше бразильцев. А раз так, то количественно возрастало и число тех, кто не смог не адаптироваться.

– Какая часть адаптации сложнее – игровая или вне поля?

– Все бразильцы говорят о России одно: самое сложное – это язык и морозы.

– Когда Ренан пытается пробросить мяч между ног соперника в своей штрафной – это ненормально для российских тренеров. Насколько это приемлемо для чемпионата Бразилии?

– Ха! Это, конечно, интересный момент. Бразильские футболисты отличаются дриблингом, в том числе в этом их сила. Поэтому у нас и говорят jogo bonito («красивая игра» — порт.). Правда, даже бразильским тренерам не понравится, если игрок будет водиться в своей штрафной. Для российских тренеров это, наверное, вообще неприемлемо – прокидывать между ног у своих ворот.

– Это проблема, когда 10 бразильцев общаются и играют преимущественно друг с другом?

– Не мешает, пока не сказывается на поле. Если игроки группами общаются в раздевалке – это абсолютно нормально. Во всём мире так устроено. Русские будут общаться между собой, африканцы – между собой, аргентинцы – с испаноговорящими чилийцами. Если бы это стало такой уж проблемой, то вряд ли «Зенит» продолжал бы набирать бразильцев.

– Входит ли Россия в топ-5 стран, покупающих игроков из Бразилии?

– России нет даже в топ-10. По данным Cies сейчас топ-15 выглядит так: