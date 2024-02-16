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Форвард «Тоттенхэма» Вернер: сейчас я играю за главного соперника «Челси», это странно

Форвард «Тоттенхэма» Вернер: сейчас я играю за главного соперника «Челси», это странно
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Нападающий Тимо Вернер, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды, уверен, что «шпоры» являются главным соперником «Челси». Напомним, ранее немецкий футболист играл за «синих».

«Конечно, это немного странно. В Германии не все обрадуются, если ты вдруг перейдёшь из дортмундской «Боруссии» в «Шальке». Но в Лондоне очень много клубов, так что вероятность по возвращении сыграть за соперника твоей бывшей команды не ничтожна.

Сейчас я играю за главного соперника «Челси». Вначале я думал об этом – ещё и потому, что фанаты «синих» очень хорошо ко мне относились. Тем не менее мне было важно сделать этот шаг, вернуться в лучшую лигу мира», — приводит слова Вернера известный журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

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