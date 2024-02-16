Форвард «Тоттенхэма» Вернер: сейчас я играю за главного соперника «Челси», это странно

Нападающий Тимо Вернер, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды, уверен, что «шпоры» являются главным соперником «Челси». Напомним, ранее немецкий футболист играл за «синих».

«Конечно, это немного странно. В Германии не все обрадуются, если ты вдруг перейдёшь из дортмундской «Боруссии» в «Шальке». Но в Лондоне очень много клубов, так что вероятность по возвращении сыграть за соперника твоей бывшей команды не ничтожна.

Сейчас я играю за главного соперника «Челси». Вначале я думал об этом – ещё и потому, что фанаты «синих» очень хорошо ко мне относились. Тем не менее мне было важно сделать этот шаг, вернуться в лучшую лигу мира», — приводит слова Вернера известный журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).