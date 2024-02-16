Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо является приоритетным вариантом для «Ливерпуля» на замену уходящему в конце сезона Юргену Клоппу. Об этом сообщает Footmercato.

Напомним, ранее появилась информация, что летом мюнхенская «Бавария» может включиться в борьбу за главного тренера «Байера» Алонсо, если команду покинет Томас Тухель. Испанский специалист возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 21 тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. В последнем матче в рамках внутреннего первенства «фармацевты» разгромили «Баварию» со счётом 3:0.