Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу

Хаби Алонсо — приоритетный вариант для «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу
Комментарии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо является приоритетным вариантом для «Ливерпуля» на замену уходящему в конце сезона Юргену Клоппу. Об этом сообщает Footmercato.

Напомним, ранее появилась информация, что летом мюнхенская «Бавария» может включиться в борьбу за главного тренера «Байера» Алонсо, если команду покинет Томас Тухель. Испанский специалист возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 21 тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. В последнем матче в рамках внутреннего первенства «фармацевты» разгромили «Баварию» со счётом 3:0.

Материалы по теме
«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за Хаби Алонсо в случае отставки Тухеля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android