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Юрист Князев: в России объявление Промеса в международный розыск пока ничем не грозит

Юрист Князев: в России объявление Промеса в международный розыск пока ничем не грозит
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Юрист Андрей Князев отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. В СМИ сообщается, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста.

«В России объявление Промеса в международный розыск пока особо ничем не грозит. В других странах Промес не сможет путешествовать и принимать участие в соревнованиях», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со «Спартаком» находится на зимних сборах в ОАЭ.

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