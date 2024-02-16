Промес планирует остаться со «Спартаком» в ОАЭ, несмотря на международный розыск

Нападающий «Спартака» Квинси Промес планирует оставаться с командой на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, несмотря на то, что его объявили в международных розыск, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, форвард продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России, однако ситуация может измениться.

Напомним, накануне Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со «Спартаком» находится на зимних сборах в ОАЭ.