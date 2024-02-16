Сёмин прокомментировал интерес «Барселоны» к Кварацхелии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи о том, что вингер сборной Грузии и итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия оказался в сфере интересов каталонской «Барселоны».

«Насколько помню, у него длительный контракт с «Наполи». Купить его непросто — деньги потребуются большие. Но он качественный футболист, который будет в значительной степени определять игру команды. Не знаю, останется ли Хвича в «Наполи» или его кто-то заберёт летом. Подпишет его тот, кто сможет заплатить серьёзные средства. Думаю, ему подойдёт любая из ведущих европейских лиг. Чемпионат Италии — очень тяжёлый турнир для нападающих, но он проявляет себя в нём блестяще», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

Напомним, действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского игрока в € 80 млн. В Серии А вингер выступает с 2022 года.