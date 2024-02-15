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«Барселона» составила шорт-лист вингеров на лето. Кварацхелия — в списке

«Барселона» составила шорт-лист вингеров на лето. Кварацхелия — в списке
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«Барселона» определилась с кандидатами на усиление позиции вингера, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, в летнее трансферное окно каталонцы могут подписать одного из трёх атакующих футболистов. В список попали вингеры Хвича Кварацхелия («Наполи»), Каору Митома («Брайтон») и Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Отмечается, что боссы каталонцев считают сильнейшим вингером мира игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, однако понимают, что его переход осуществить не удастся.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Митома провёл 19 игр и сумел забить три мяча, а также оформил семь ассистов. Мартинелли провёл 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн, € 50 млн и € 85 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что летом «Барселону» может покинуть бразильский вингер Рафинья.

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