«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон

Петербургский «Зенит» убрал защитника Данила Кругового из заявки на текущий сезон Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Отметим, что сине-бело-голубые исключили российского футболиста из заявки ещё 14 февраля.

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. По окончании нынешнего сезона он станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. С армейцами россиянин подписал соглашение до 2028 года. «Зенит» после появления информации об этом в СМИ отправил защитника во вторую команду.

Напомним, после 18 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России. На счету сине-бело-голубых 36 очков.