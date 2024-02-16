«Барселона» отказалась от кандидатуры Нагельсмана в качестве нового тренера команды

В «Барселоне» приняли решение отказаться от идеи приглашения на пост нового главного тренера сине-гранатовых Юлиана Нагельсмана, возглавляющего сборную Германии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба не устраивает тот факт, что чемпионат Европы 2024 года, хозяйкой которого является Германия, завершится только в середине июля, что может отрицательным образом сказаться на предсезонной подготовке «Барселоны».

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Кроме того, боссы сине-гранатовых рассчитывают пригласить специалиста с большим опытом работы в элитном футбольном клубе и умеющим лучше выстраивать коммуникацию внутри команды.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Нагельсман является одним из кандидатов на замену Хави, который покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.