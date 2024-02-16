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Парфёнов высказался об общих чертах «Актобе» и «Спартака»

Парфёнов высказался об общих чертах «Актобе» и «Спартака»
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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о схожих чертах казахстанской команды и московского «Спартака».

«Я в курсе, что болельщики обеих команд тесно общаются друг с другом. Поэтому мы в курсе всех традиций. Знаем многих игроков, которые когда-то играли за обе красно-белые команды: Сидельников, Головской, Косолапов и другие», — приводит слова Парфёнова Meta-ratings.kz.

49-летний Дмитрий Парфёнов является главным тренером «Актобе» с декабря 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Казахстана рассчитано до декабря этого года.

Напомним, московский «Спартак» после 18 туров чемпионата России по футболу набрал 30 очков. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

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