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Защитник «Динамо» Бессмертный перенёс операцию после перелома ключицы

Защитник «Динамо» Бессмертный перенёс операцию после перелома ключицы
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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный успешно прооперирован в столичной клинике. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

16 февраля Бессмертный был выписан из больницы. К тренировкам Станислав сможет вернуться через две недели.

Отметим, что у игрока была сломана ключица. 11 февраля текущего года московское «Динамо» обыграло казахстанский «Елимай» (2:1) в товарищеском матче на сборе в Турции. Во втором тайме той встречи защитник получил перелом ключицы.

В нынешнем сезоне Бессмертный провёл 13 матчей с учётом всех соревнований, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Станислава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

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