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«Его окружает особая аура». Микель Артета — о тренере «Бёрнли» Компани

«Его окружает особая аура». Микель Артета — о тренере «Бёрнли» Компани
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о бельгийском специалисте Венсане Компани, возглавляющем «Бёрнли», в преддверии очного матча команд в 25-м туре чемпионата Англии, который состоится завтра, 17 февраля.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы действительно хорошо знаем друг друга. Я испытываю к нему огромное уважение. У нас были действительно хорошие отношения, когда мы работали вместе, и сейчас они остались такими же. Я им безмерно восхищаюсь.

Когда он был игроком и я работал с ним, его поведение окружала особая аура. Он очень чётко формулирует свои мысли, у него отличные идеи, очень чёткое видение того, как он хочет играть, и вдобавок ко всему у него есть смелость. Его трудовая этика феноменальна», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, матч «Бёрнли» — «Арсенал» начнётся в 18:00 мск.

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