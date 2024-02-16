«Его окружает особая аура». Микель Артета — о тренере «Бёрнли» Компани

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о бельгийском специалисте Венсане Компани, возглавляющем «Бёрнли», в преддверии очного матча команд в 25-м туре чемпионата Англии, который состоится завтра, 17 февраля.

«Мы действительно хорошо знаем друг друга. Я испытываю к нему огромное уважение. У нас были действительно хорошие отношения, когда мы работали вместе, и сейчас они остались такими же. Я им безмерно восхищаюсь.

Когда он был игроком и я работал с ним, его поведение окружала особая аура. Он очень чётко формулирует свои мысли, у него отличные идеи, очень чёткое видение того, как он хочет играть, и вдобавок ко всему у него есть смелость. Его трудовая этика феноменальна», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, матч «Бёрнли» — «Арсенал» начнётся в 18:00 мск.