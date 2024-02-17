«Вильярреал» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 25-го тура Примеры

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Хетафе». Встреча прошла в Вильярреале (Испания) на стадионе «Керамика». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Хавьером Рохасом. Стартовый свисток встречи прозвучал 16 февраля в 23:00 по московскому времени. Матч закончился ничейным результатом – 1:1.

На 24-й минуте гости открыли счёт в игре. В составе мадридского клуба гол в свой актив записал Неманья Максимович. Хозяева ответили своим забитым мячом уже после перерыва. На 56-й минуте у них отличился Альберто Морено.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 25 туров чемпионата Испании по футболу на счету «Вильярреала» 26 очков. Он занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» за такое же количество матчей удалось набрать 34 очка. Мадридцы идут 10-ми.