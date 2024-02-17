Лопетеги отклонил предложения от клуба АПЛ и команды из Саудовской Аравии — Скира

Бывший тренер испанской «Севильи» и английского «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги отклонил два предложения за последние недели, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, одно из предложений было от английского «Кристал Пэлас», а другое от неназванного клуба из Саудовской Аравии. Сообщается, что испанский специалист ждёт предложения от более важного клуба. Он предпочитает английскую Премьер-лигу.

Напомним, Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул «Вулверхэмптон» в августе 2023 года из-за разногласий с руководством «волков». Ранее Лопетеги трудился также в мадридском «Реале», «Райо Вальекано», сборной Испании и «Порту». В качестве тренера Хулен выигрывал Лигу Европы в сезоне-2019/2020 — тогда испанец стоял у руля «Севильи».