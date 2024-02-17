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«Это моя ответственность». Гвардиола рассказал об уходе Палмера из «Манчестер Сити»

«Это моя ответственность». Гвардиола рассказал об уходе Палмера из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об уходе атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера из стана «горожан» в преддверии очного матча команд в 25-м туре чемпионата Англии, который состоится сегодня, 17 февраля.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После двух или трёх сезонов он хотел получить больше игровых минут, чем в прошлом сезоне. Я его полностью понимаю. Если бы у Палмера было столько минут, сколько я давал Филу [Фодену] с самого начала, Коул Палмер был бы здесь — но я не дал ему их. Это моя ответственность. В тот момент я выбрал других.

Мы всегда хотим, чтобы молодые игроки оставались, но это нормально. После одного сезона это приятно, и во втором сезоне, но в третьем сезоне это уже «О, ребята, я хочу играть, я не хочу сидеть на скамейке». Это нормально. Мы понимаем это как клуб. Мы получили предложение от такого потрясающего топ-клуба, как «Челси», и я очень рад за него. Во всех клубах случаются такие вещи.

Мы знали, каким качеством он обладает, но его влияние в этом сезоне просто огромно. Дело не только в голах и передачах, дело в качестве. Он представляет собой невероятную угрозу в «Челси», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне англичанин сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами.

Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

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