Джейми Каррагер рассказал, кто может побороться с «Манчестер Сити» в борьбе за ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуль» Джейми Каррагер оценил шансы лондонского «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«В Лиге чемпионов шансы против «Манчестер Сити» могут быть у «Арсенала». Эта команда еще не выиграла ничего значительного, так что мы все еще задаемся вопросом: «Насколько все-таки они хороши?».

И вот в Лиге чемпионов я смотрю на «Баварию», большую команду, – «Арсенал» лучше нее. И «ПСЖ» они обыграют.

Я думаю, кто бы мог остановить «Манчестер Сити» в ЛЧ, и прихожу к выводу, что, возможно, это «Арсенал». Если бы они встретились, «МС» был бы явным фаворитом», – приводит слова Каррагера Stick to Football.

В 1/8 финала «Арсенал» сыграет с «Порту». Первый матч состоится 21 февраля, а ответная встреча состоится 12 марта в Лондоне.

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