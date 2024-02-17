Лантратов — о переходе в «Локомотив»: провёл три дня под дверью в офисе «Химок»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о своём переходе в стан железнодорожников из подмосковных «Химок».

«Переход был не самым гладким. Зимой (декабрь 2022 года. — Прим. «Чемпионата») я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия начались переговоры с «Локомотивом». Мы быстро обо всём договорились — оставалось только решить вопрос с «Химками». Перед Новым годом я провёл три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили.

У меня всё-таки был действующий контракт. Несмотря на это, руководство и главный тренер команды пошли мне навстречу, отпустив меня. 30 декабря я забрал трудовую из офиса «Химок» и на иголках поехал в офис «Локомотива». В тот же день мы подписали контракт и о моём переходе объявили официально», — приводит слова Лантратова Sport24.

В нынешнем сезоне 28‑летний Лантратов провёл 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и пропустил 24 гола. Пять раз голкипер уходил с поля без пропущенных мячей. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лантратова в € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Локомотив» встретится с «Динамо» 3 марта.