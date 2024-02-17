Баринов попросил арбитра отменить 11-метровый, назначенный в пользу «Локомотива»

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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов указал главному судье товарищеского матча с туркменским клубом «Алтын Асыр» на отсутствие нарушения правил в эпизоде в назначенным пенальти. После разговора с полузащитником арбитр отменил своё решение.

Видео из телеграм-канала «Локомотива»

Напомним, 16 февраля состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и клубом «Алтын Асыр» из Туркменистана. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась победой российской команды со счётом 2:0.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата страны железнодорожники проведут 3 марта с московским «Динамо».