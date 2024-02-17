Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил на критику Гари Невилла касаемо игры «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил на критику Гари Невилла касаемо игры «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику экс-защитника «Юнайтед» Гари Невилла. Напомним, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи с участием «горожан» скучные и их невозможно смотреть.

«Спасибо за комплимент. В футболе всё очень сложно. Вам нужно сделать так много вещей, чтобы попытаться выигрывать игры на протяжении многих лет. То, что эти игроки делали на протяжении многих лет, в том числе и в этом сезоне, достойно восхищения. Просто невероятно, как мои игроки серьёзно относятся к нашим противникам. Просто невероятно, насколько они последовательны», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

После 23 сыгранных туров в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 52 очка и расположились на втором месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Это моя ответственность». Гвардиола рассказал об уходе Палмера из «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android