Гвардиола ответил на критику Гари Невилла касаемо игры «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику экс-защитника «Юнайтед» Гари Невилла. Напомним, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи с участием «горожан» скучные и их невозможно смотреть.

«Спасибо за комплимент. В футболе всё очень сложно. Вам нужно сделать так много вещей, чтобы попытаться выигрывать игры на протяжении многих лет. То, что эти игроки делали на протяжении многих лет, в том числе и в этом сезоне, достойно восхищения. Просто невероятно, как мои игроки серьёзно относятся к нашим противникам. Просто невероятно, насколько они последовательны», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

После 23 сыгранных туров в АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 52 очка и расположились на втором месте в турнирной таблице.