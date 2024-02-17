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Аршак Корян объяснил, почему не смог закрепиться в составе «Локомотива»

Аршак Корян объяснил, почему не смог закрепиться в составе «Локомотива»
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Воспитанник московского «Локомотива» Аршак Корян, ныне выступающий за подмосковные «Химки», высказался о своём уходе из стана железнодорожников в 2018 году.

«Каждое моё решение вело меня в эту точку. Считаю, что я сейчас на верном пути, поэтому не могу и не хочу жалеть о каком-либо выборе. Не был расстроен, что не смог закрепиться в родном «Локомотиве»? Конечно, в моменте был расстроен, но я сам был в этом виноват. Просто в жизни были некоторые нефутбольные проблемы, как и у любого человека. Я не смог с ними самостоятельно справиться, со стрессом. Всё это влияло на меня», – приводит слова Коряна «РБ Спорт».

В составе железнодорожников он провёл три матча. Вместе со столичным клубом Аршак завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018.

Ранее Корян рассказал, когда его родной клуб вновь сможет выиграть чемпионат России.

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