Корян: возможно, в этом сезоне «Локомотив» сможет повторить чемпионство

Нападающий подмосковных «Химок» Аршак Корян, который является воспитанником московского «Локомотива», рассказал, когда железнодорожники снова смогут завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги.

«Скоро ли «Локомотив» сможет повторить чемпионство? Хотел бы, чтобы как можно скорее. Может быть, в этом сезоне. С «Зенитом», который скупает всё и всех, трудно бороться? «Зенит» и раньше всех скупал. Но тогда мы справились, почему сейчас это невозможно? Всегда можно победить любого соперника», – приводит слова Корана «РБ Спорт».

Отметим, что последний раз московский «Локомотив» выигрывал чемпионство в сезоне-2017/2018. Тогда Аршак Корян выступал в составе железнодорожников.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Локомотив» имеет в своём активе 31 очко и находится на четвёртом месте в турнирной таблице.