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Постекоглу ответил на слухи о возможности возглавить «Ливерпуль»

Постекоглу ответил на слухи о возможности возглавить «Ливерпуль»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу отреагировал на слухи о том, что он входит в список потенциальных кандидатов на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».

«Я могу быть в списке претендентов, но я не хочу ничего говорить об этом, потому что не думаю, что это когда-либо войдёт в моё мыслительное пространство с моими приоритетами в жизни и в моей профессии в данный момент», — приводит слова Постекоглу ВВС.

Ранее сообщалось, что австралийский специалист входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» после ухода летом Юргена Клоппа. Однако в лондонском клубе уверены, что Постекоглу не присоединится к мерсисайдцам и предпочтёт развивать то, что уже сделал в команде.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте с 47 очками.

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