Экс-голкипер «Рубина» Рыжиков рассказал об интересе «Барселоны» после матча в 2009 году

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, входящий в тренерский штаб Андрея Талалаева в подмосковных «Химках», рассказал об интересе «Барселоны» после победы казанцев в очном матче (2:1) в Лиге чемпионов в 2009 году.

«В день игры «Рубина» с «Барселоной» Семак спрашивал, затейпировал ли я колени, чтобы они не тряслись? Это было не просто в день игры — а перед самым выходом на матч. Не сказал бы, что тряслись. Но волнение было, конечно. Что мы обыграем «Барселону», я не верил. Верил, извиняюсь за выражение, в то, чтобы не обосраться. Семь мячей бы не получить. Очень уж не хотел пропускать семь — лишь бы не опозориться (смеётся).

Я понравился «Барселоне» и мог перейти туда? Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу, да. Виктор тогда хотел уехать в Америку. Но дальше слухов дело не зашло», — приводит слова Рыжикова Sport24.

Рыжиков работает в «Химках» ассистентом главного тренера команды Андрея Талалаева. За свою карьеру бывший вратарь успел поиграть за «Сатурн», «Анжи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов». Дольше всего Сергей выступал за «Рубин» — с 2008 по 2018 год. За казанцев он провёл 359 матчей, где пропустил 308 мячей и 155 встреч сыграл «на ноль». В составе казанской команды Сергей дважды становился чемпионом России.