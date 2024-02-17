«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги благодаря дублям Корреа и Льоренте

Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хорхе Фигероа Васкес. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «матрасников».

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 20-й минуте он оформил дубль. На 47-й минуте нападающий мадридского клуба Анхель Корреа забил третий гол своей команды. На 62-й минуте он также оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте пятый гол «Атлетико» забил нападающий Мемфис Депай.

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После 25 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. После аналогичного количества игр «Лас-Пальмас» заработал 35 очков и расположился на восьмой строчке.