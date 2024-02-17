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«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги благодаря дублям Корреа и Льоренте

«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» в матче Ла Лиги благодаря дублям Корреа и Льоренте
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Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Лас-Пальмас». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хорхе Фигероа Васкес. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «матрасников».

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте. На 20-й минуте он оформил дубль. На 47-й минуте нападающий мадридского клуба Анхель Корреа забил третий гол своей команды. На 62-й минуте он также оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 87-й минуте пятый гол «Атлетико» забил нападающий Мемфис Депай.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 25 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 51 очко и занимает четвёртое место. После аналогичного количества игр «Лас-Пальмас» заработал 35 очков и расположился на восьмой строчке.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 М. Льоренте – 15'     2:0 М. Льоренте – 20'     3:0 Корреа – 47'     4:0 Корреа – 62'     5:0 Депай – 87'    
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