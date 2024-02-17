«Всё выглядит не очень хорошо». Клопп — о травмах Жоты и Джонса, полученных в матче АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты и полузащитника Кёртиса Джонса, которые получили повреждения в минувшем матче чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:4).
Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 35' 0:2 Мак Аллистер – 55' 0:3 Салах – 68' 1:3 Тони – 75' 1:4 Гакпо – 86'
«Очевидно, мы пока не знаем масштабов, но на первый взгляд всё это выглядит не очень хорошо. Нам нужно подождать. Такое случается крайне редко, но иногда после обследования вас ожидает приятный сюрприз», — приводит слова Клоппа Anfield Sector в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, Джонс был заменён на 35-й минуте встречи. Жота был заменён на 44-й минуте после того, как в него жёстко влетел игрок «Брентфорда» Нёргор. Как итог, португальский футболист был вынужден покинуть поле на носилках.
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