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«Всё выглядит не очень хорошо». Клопп — о травмах Жоты и Джонса, полученных в матче АПЛ

«Всё выглядит не очень хорошо». Клопп — о травмах Жоты и Джонса, полученных в матче АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты и полузащитника Кёртиса Джонса, которые получили повреждения в минувшем матче чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:4).

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 35'     0:2 Мак Аллистер – 55'     0:3 Салах – 68'     1:3 Тони – 75'     1:4 Гакпо – 86'    

«Очевидно, мы пока не знаем масштабов, но на первый взгляд всё это выглядит не очень хорошо. Нам нужно подождать. Такое случается крайне редко, но иногда после обследования вас ожидает приятный сюрприз», — приводит слова Клоппа Anfield Sector в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джонс был заменён на 35-й минуте встречи. Жота был заменён на 44-й минуте после того, как в него жёстко влетел игрок «Брентфорда» Нёргор. Как итог, португальский футболист был вынужден покинуть поле на носилках.

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