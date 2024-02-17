«Всё выглядит не очень хорошо». Клопп — о травмах Жоты и Джонса, полученных в матче АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии нападающего мерсисайдцев Диогу Жоты и полузащитника Кёртиса Джонса, которые получили повреждения в минувшем матче чемпионата Англии с «Брентфордом» (1:4).

«Очевидно, мы пока не знаем масштабов, но на первый взгляд всё это выглядит не очень хорошо. Нам нужно подождать. Такое случается крайне редко, но иногда после обследования вас ожидает приятный сюрприз», — приводит слова Клоппа Anfield Sector в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Джонс был заменён на 35-й минуте встречи. Жота был заменён на 44-й минуте после того, как в него жёстко влетел игрок «Брентфорда» Нёргор. Как итог, португальский футболист был вынужден покинуть поле на носилках.