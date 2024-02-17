Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп: «Байер» был лучше «Баварии». Не в контратаках, а просто лучше

Юрген Клопп: «Байер» был лучше «Баварии». Не в контратаках, а просто лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе леверкузенского «Байера» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги над «Баварией» (3:0), а также отметил работу наставника «аптекарей» Хаби Алонсо.

«Леверкузенцы были лучше «Баварии». Не в контратаках, а просто лучше! Это было настоящим сюрпризом, учитывая то, что Хаби был там совсем недолго, с молодой командой. Он сделал суперподписания, именно то, что им было нужно, и это действительно особенная работа», – приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 21 тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 54 очка после 24 матчей.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Клопп — о Мбаппе в «Ливерпуле»: буду удивлён, если этот трансфер произойдёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android