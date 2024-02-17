Юрген Клопп: «Байер» был лучше «Баварии». Не в контратаках, а просто лучше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе леверкузенского «Байера» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги над «Баварией» (3:0), а также отметил работу наставника «аптекарей» Хаби Алонсо.

«Леверкузенцы были лучше «Баварии». Не в контратаках, а просто лучше! Это было настоящим сюрпризом, учитывая то, что Хаби был там совсем недолго, с молодой командой. Он сделал суперподписания, именно то, что им было нужно, и это действительно особенная работа», – приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Хаби Алонсо возглавил клуб из Леверкузена в 2022 году. Ранее он работал тренером молодёжной команды мадридского «Реала».

После 21 тура чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков. «Ливерпуль» же лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 54 очка после 24 матчей.