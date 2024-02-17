«Наполи» на последних минутах удалось спастись от поражения в игре Серии А с «Дженоа»

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Матч закончился со счётом 1:1.

На 47-й минуте гол забил полузащитник «Дженоа» Мортен Френнруп. На 90-й минуте нападающий неаполитанцев Сириль Нгонж сравнял счёт.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь после 25 игр Серии А «Дженоа» заработал 30 очка и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии команды уже встречались в матче 4-го тура. В том противостоянии «Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью со счётом 2:2.