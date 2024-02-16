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Осимхен может пропустить первый матч «Наполи» с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ

Осимхен может пропустить первый матч «Наполи» с «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ
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Нападающий сборной Нигерии и итальянского «Наполи» Виктор Осимхен может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Барселоной». Об этом сообщает Sport.

По данным источника, участие Осимхена в первом матче с «Барселоной» под вопросом, так как он испытывает некоторый дискомфорт. Игрок пока не вернулся в Италию с Кубка Африки.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Наполи» и «Барселоной» состоится 21 февраля 2024 года. Его начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Ответная встреча будет проведена в Каталонии 12 февраля.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 18 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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