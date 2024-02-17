«Сельта» — «Барселона»: стали известны стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 17 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Луис Пулидо Сантана. Матч начнётся в 20:30 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Сельта»: Гуайта, Мингеса, Старфельт, Домингес, Ристич, Тапиа, Алленде, де ла Торре, Бельтран, Аспас, Ларсен.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кристенсен, Кубарси, Педри, де Йонг, Ямал, Роке, Левандовски.

После 24 туров Ла Лиги «Сельта» набрала 20 очков и занимает 17-е место. «Барселона» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 51 очко и расположилась на третьей строчке. Лидером Ла Лиги сейчас является мадридский «Реал», имеющий в своём активе 61 очко.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Примеры. В той игре сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:0.