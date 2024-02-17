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«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в матче 25-го тура АПЛ, Сака оформил дубль

«Арсенал» разгромил «Бёрнли» в матче 25-го тура АПЛ, Сака оформил дубль
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу лондонского клуба.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор. На 41-й минуте вингер Букайо Сака удвоил преимущество «канониров», забив гол с пенальти.

На 47-й минуте Сака оформил дубль. На 66-й минуте крайний нападающий Леандро Троссард забил четвёртый гол лондонского клуба. На 78-й минуте хавбек гостей Кай Хаверц забил пятый гол.

После 25 матчей АПЛ «Арсенал» набрал 55 очков и занимает второе место. После аналогичного количества игр «Бёрнли» заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 4'     0:2 Сака – 41'     0:3 Сака – 47'     0:4 Троссард – 66'     0:5 Хаверц – 78'    
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