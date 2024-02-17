«Лилль» благодаря хет-трику Дэвида разгромил «Гавр», Кузяев был вне заявки на игру

Сегодня, 17 февраля, прошёл матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёве-д'Аск (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяр. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий хозяев Джонатан Дэвид отметился мячами на 14-й, 44-й и 49-й минутах матчах. Также канадец не реализовал пенальти на 47-й минуте игры. Отметим, что за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который оказался вне заявки на матч из-за прямой красной карточки в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Страсбургом» (1:3).

На данный момент после 22 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Лилль» располагается на третьей строчке с 38 очками. «Гавр» находится на 12-м месте с 24 очками.