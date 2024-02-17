«Лилль» благодаря хет-трику Дэвида разгромил «Гавр», Кузяев был вне заявки на игру

Сегодня, 17 февраля, прошёл матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёве-д'Аск (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяр. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Нападающий хозяев Джонатан Дэвид отметился мячами на 14-й, 44-й и 49-й минутах матчах. Также канадец не реализовал пенальти на 47-й минуте игры. Отметим, что за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который оказался вне заявки на матч из-за прямой красной карточки в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Страсбургом» (1:3).
На данный момент после 22 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Лилль» располагается на третьей строчке с 38 очками. «Гавр» находится на 12-м месте с 24 очками.
- 17 февраля 2024
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:21
-
21:21
-
21:18
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:40
-
19:38
-
19:28
-
19:24
-
19:17
-
19:11
-
19:01
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:40