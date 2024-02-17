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«Я не волшебник». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» в игре АПЛ с «Вулверхэмптоном»

«Я не волшебник». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» в игре АПЛ с «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями после минувшего матча 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский клуб проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Гомес – 42'     1:1 Кулушевски – 46'     1:2 Гомес – 63'    

«Я не волшебник, а футбольный тренер. Мы пытаемся становиться всё более крепкой командой и прогрессировать в этом году. Наша цель не меняется, мы продолжаем наш путь», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 25 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 47 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 35 очков и расположился на десятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», имеющий в своём активе 57 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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