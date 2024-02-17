«Я не волшебник». Постекоглу — о поражении «Тоттенхэма» в игре АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился эмоциями после минувшего матча 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский клуб проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:1.

«Я не волшебник, а футбольный тренер. Мы пытаемся становиться всё более крепкой командой и прогрессировать в этом году. Наша цель не меняется, мы продолжаем наш путь», — приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 25 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 47 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, «Вулверхэмптон» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 35 очков и расположился на десятой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», имеющий в своём активе 57 очков.