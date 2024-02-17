Гол Левандовского на последних минутах помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги

Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски. На 47-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Сельты» Яго Аспас. На 90+7-й минуте встречи Левандовски оформил дубль, забив гол с пенальти.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После 25 туров Ла Лиги «Сельта» набрала 20 очков и занимает 17-е место. «Барселона» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 54 очка и расположилась на третьей строчке. Лидером Ла Лиги сейчас является мадридский «Реал», имеющий в своём активе 61 очко.