Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Левандовского на последних минутах помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги

Гол Левандовского на последних минутах помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски. На 47-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Сельты» Яго Аспас. На 90+7-й минуте встречи Левандовски оформил дубль, забив гол с пенальти.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 25 туров Ла Лиги «Сельта» набрала 20 очков и занимает 17-е место. «Барселона» после аналогичного количества матчей в чемпионате Испании заработала 54 очка и расположилась на третьей строчке. Лидером Ла Лиги сейчас является мадридский «Реал», имеющий в своём активе 61 очко.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'     1:2 Левандовски – 90+7'    
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android