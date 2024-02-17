«Аталанта» — «Сассуоло»: вратарь хозяев отбил два пенальти подряд

Сегодня, 17 февраля, проходит матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Сассуоло». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Алексей Миранчук решился на дальний удар, вратарь отбил его, но прямо на ногу Марио Пашаличу, который открыл счёт. На 45+2-й минуте Джорджио Скальвини сыграл рукой в своей штрафной из-за чего был назначен 11-метровый удар. Андреа Пинамонти решился на удар, однако Марко Карнесекки отбил его. Но судья вновь назначил пенальти, так как Сеад Колашинац вбежал в штрафную раньше времени. Пинамонти и со второй попытки не смог переиграть Карнесекки.

В матче первого круга чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 2:0. По голу в концовке матча тогда забили Шарль Де Кетеларе и Надир Цортеа.

На данный момент после 24 туров Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 42 очками. «Сассуоло» находится на 17-м месте с 20 очками.