Мостовой: не будь отстранения, звёзды приезжали бы в РПЛ, как в песне: «За деньги — да»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что без отстранения российского футбола мировые звёзды в РПЛ приезжали ради денег.

«В сегодняшнее время в РПЛ мировые звёзды футбола не приедут — ни за какие деньги. Но не будь отстранения от УЕФА, они бы приезжали в Россию, как в песне: «За деньги — да». Знаете же эту песню? Кто-то поёт так.

За деньги многие мировые звёзды футбола играли бы у нас. Халк же приезжал и разрывал в одиночку чемпионат России, но для этого нужны еврокубки. У кого есть деньги, власть, тот и правит», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.