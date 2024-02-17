Юрий Сёмин: клубам нет смысла привозить посредственных игроков в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об активности российских команд в зимнее трансферное окно.

«Российские клубы действуют в зимнее трансферное окно разумно и правильно. Хороших игроков, наверное, не могут приобрести. Нет смысла привозить в нашу лигу средних и посредственных игроков. Пускай свои футболисты получают больше игрового времени», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.