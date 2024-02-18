Левандовски высказался о нелёгкой победе «Барселоны» в матче Примеры с «Сельтой»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подвёл итоги победного матча 25-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:1).

«Мы очень довольны, потому что важно было выиграть перед следующей игрой в Лиге чемпионов с «Наполи», для нашей уверенности в себе. Первый тайм прошёл очень хорошо, мы сумели забить и хорошо играли. Мы действовали как единый механизм. Было нелегко. Надеюсь, в матче с «Наполи» мы выступим лучше», – приводит слова Левандовского официальный сайт ФК «Барселона».

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Отметим, встреча прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой матче Левандовски оформил дубль, забив решающий гол на 97-й минуте.

В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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