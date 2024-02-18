Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави оценил игру Левандовского после дубля в матче с «Сельтой»

Хави оценил игру Левандовского после дубля в матче с «Сельтой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру Роберта Левандовского в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Встреча прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

«Я очень счастлив и доволен работой Роберта. Он забивает голы, и он нам определенно нужен. Команда очень сплочена», — приводит слова Хави Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Левандовски вступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и шесть результативных передач.

Материалы по теме
Гол Левандовского на последних минутах помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Ла Лиги
Календарь матчей Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android