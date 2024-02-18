Хави оценил игру Левандовского после дубля в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру Роберта Левандовского в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Встреча прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

«Я очень счастлив и доволен работой Роберта. Он забивает голы, и он нам определенно нужен. Команда очень сплочена», — приводит слова Хави Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

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Левандовски вступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и шесть результативных передач.