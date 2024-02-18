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Левандовски высказался о перебивании победного пенальти «Барселоны» в ворота «Сельты»

Левандовски высказался о перебивании победного пенальти «Барселоны» в ворота «Сельты»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал момент с перебиванием 11-метрового удара, который принёс сине-гранатовым выездную победу над «Сельтой» (2:1) в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'     1:2 Левандовски – 90+7'    

«Я чрезвычайно рад, потому что мы выиграли очень важный матч. Я не знал, что случилось в ситуации с пенальти, но потом увидел, что голкипер преждевременно покинул линию ворот. Я забил со второй попытки, и это главное. Мы взяли три очка и теперь можем думать о Лиге чемпионов», — приводит слова Левандовского Marca.

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Матч 25-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» завершился победой гостей со счётом 2:1. Победный гол сине-гранатовых забил нападающий Роберт Левандовски с пенальти на 90+7-й минуте. При этом форвард не реализовал первую попытку 11-метрового удара, однако рефери дал команду исполнить его повторно.

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