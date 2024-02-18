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Уилкшир назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить бело-голубым в текущее трансферное окно. По словам Уилкшира, динамовцам следовало бы подписать нападающего и креативных футболистов.

«Каждый клуб всегда ищет варианты усиления. В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Отметим, что в текущее трансферное окно московское «Динамо» действует не слишком активно. Команду пополнил лишь голкипер Андрей Кудравец.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.