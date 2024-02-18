Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уилкшир назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо»

Уилкшир назвал позиции, которые нужно усилить «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить бело-голубым в текущее трансферное окно. По словам Уилкшира, динамовцам следовало бы подписать нападающего и креативных футболистов.

«Каждый клуб всегда ищет варианты усиления. В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Отметим, что в текущее трансферное окно московское «Динамо» действует не слишком активно. Команду пополнил лишь голкипер Андрей Кудравец.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка рассказал, какие две позиции он хотел бы усилить этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android