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«Так не должно быть». Игрок «Наполи» Ди Лоренцо — о ничьей с «Дженоа» в матче Серии А

«Так не должно быть». Игрок «Наполи» Ди Лоренцо — о ничьей с «Дженоа» в матче Серии А
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился мнением о минувшем матче 25-го тура итальянской Серии А, в котором неаполитанский клуб сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Френнруп – 47'     1:1 Нгонж – 90'    

«Нашей игре не хватало последовательности. Мы хорошо проявили себя в отдельных эпизодах, но не смогли сконцентрироваться и воспользоваться возможностями, которые появлялись в другие моменты матча.

Так не должно быть. Мы не должны оказываться в сложной ситуации для того, чтобы начинать реагировать. Сегодня мы начали довольно хорошо. Пытались отыграться после гола, но «Дженоа» хорошо оборонялся», — приводит слова Ди Лоренцо DAZN.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после 25 игр Серии А «Дженоа» заработал 30 очков и расположился на 12-й строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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