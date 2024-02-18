«Так не должно быть». Игрок «Наполи» Ди Лоренцо — о ничьей с «Дженоа» в матче Серии А

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился мнением о минувшем матче 25-го тура итальянской Серии А, в котором неаполитанский клуб сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

«Нашей игре не хватало последовательности. Мы хорошо проявили себя в отдельных эпизодах, но не смогли сконцентрироваться и воспользоваться возможностями, которые появлялись в другие моменты матча.

Так не должно быть. Мы не должны оказываться в сложной ситуации для того, чтобы начинать реагировать. Сегодня мы начали довольно хорошо. Пытались отыграться после гола, но «Дженоа» хорошо оборонялся», — приводит слова Ди Лоренцо DAZN.

После 24 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после 25 игр Серии А «Дженоа» заработал 30 очков и расположился на 12-й строчке.