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Футболист «Жироны» не смог сдержать слёз после разгромного поражения в матче с «Реалом»

Футболист «Жироны» не смог сдержать слёз после разгромного поражения в матче с «Реалом»
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Бразильский защитник «Жироны» Ян Коуту не смог сдержать слёз после разгромного поражения команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:0).

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

После матча защитника утешали партнёры по команде, а также некоторые игроки «Реала», в том числе и Винисиус.

В нынешнем сезоне Коуту принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.

В следующем матче «Жирона» встретится с «Атлетиком», а «Реал» проведёт матч с «Райо Вальекано». Матчи пройдут 19 и 18 февраля соответственно.

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