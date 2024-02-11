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Футболист «Жироны» не смог сдержать слёз после разгромного поражения в матче с «Реалом»

Бразильский защитник «Жироны» Ян Коуту не смог сдержать слёз после разгромного поражения команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:0).

После матча защитника утешали партнёры по команде, а также некоторые игроки «Реала», в том числе и Винисиус.

В нынешнем сезоне Коуту принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и семь результативных передач.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.

В следующем матче «Жирона» встретится с «Атлетиком», а «Реал» проведёт матч с «Райо Вальекано». Матчи пройдут 19 и 18 февраля соответственно.

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