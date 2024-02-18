«Неправильно, что конфликт вылез и раздут СМИ». Гунько – о ситуации с Джикией и Абаскалем

Экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», а ныне специалист, который тренирует армянский «Урарту», Дмитрий Гунько высказался о ситуации Георгием Джикией и Гильермо Абаскалем в стане красно-белых.

«Неправильно то, что конфликт вылез и раздут СМИ. Такие ситуации случаются, когда один тренер видит футболиста в стартовом составе, другой не видит. Истории с капитаном «Спартака» всегда громкие, у всех на слуху, их все раздувают, хотя ситуация достаточно рабочая.

Такое случается. Проблема в том, что это не первый капитан «Спартака», история которого сопровождается громкими высказываниями, событиями. Были и Андрей Тихонов, и Егор Титов — тоже не очень однозначные ситуации», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Отметим, что летом действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу.